Как распространить смолкли птицы надвинулся тучи ветер усилился Сверкнула молни?? распространить каждое предложение второстепенными членами
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Как распространить смолкли птицы надвинулся тучи ветер усилился Сверкнула молни?? распространить каждое предложение второстепенными членами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одно мгновение во всех клетках смолкли говорливые птицы. Неожиданно на город надвинулись черные тучи. Еще прошлой ночью зловещий ветер усилился стократно. Слева от меня над кладбищенской рощей ужасающе сверкнула змеистая молния.
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