Черты сходства Атлантического и Индийского океанов

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На северо-западе и севере, т. е. со стороны Африки и Евразии, в Индийский океан врезаются крупные полуострова, обособляющие ряд морей и заливов, имеющих различное происхождение, различную глубину и строение дна. Это полуострова Сомали и Аравийский, ограничивающие Красное море и Аденский залив, соединенные между собой Баб-эль-Мандебским проливом. Далее к востоку между Аравийским морем и Бенгальским заливом, который фактически также представляет собой окраинное море, далеко в океан вдается треугольная глыба полуострова Индостан. Аравийское море через Оманский залив и Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом, который фактически является внутренним морем Индийского океана.Подобно Красному морю, Персидский залив вытянут с юго-востока на северо-запад. Это наиболее продвинутые к северу части Индийского океана. Только в противоположность узкому и глубокому грабену Красного моря Персидский залив целиком расположен в пределах шельфа, занимая часть Месопотамского краевого прогиба. В остальных районах шельф Индийского океана имеет ширину не более 100 км. Исключение составляет еще шельф Северной, Северо-Западной и Западной Австралии, включая также шельф Большого Австралийского залива.К востоку и юго-востоку от Бенгальского залива к Индийскому океану относят Андаманское море между Андаманскими и Никобарскими островами, Суматрой и полуостровами Индокитай и Малакка, а также Арафурское и Тиморское моря, расположенные в основном в пределах Сахульского (северного) шельфа Австралии. На юге Индийский океан свободно соединяется с Тихим и Атлантическим океанами. Условные границы между ними проводятся соответственно по 147° в.д. и 20° в.д. (см. рис. 3).Крупных материковых островов в Индийском океане немного. Они находятся на небольших расстояниях от континентов, частями которых являются. Только наибольший среди них — Мадагаскар (четвертый по площади остров Земли) — отделяется от Африки Мозамбикским проливом шириной 400 км. К Индийскому океану относят также часть островов Зондского архипелага — Суматру, Яву и др. К юго-востоку в непосредственной близости от Индостана находится остров Шри-Ланка.В открытой части Индийского океана разбросаны многочисленные острова и архипелаги вулканического происхождения. В северной части океана многие из них увенчаны коралловыми постройками Не только в географическом положении крупнейших океанов Земли, но и во многих их особенностях — климатообразовании, гидрологическом режиме и т. п. — есть много общего. Тем не менее весьма существенны и различия, которые связаны с большой разницей размеров: по площади поверхности (91,6 млн км2) и по объему (около 330 млн км3) Атлантический океан примерно вдвое уступает Тихому.Самая узкая часть .Атлантичкский океан отличается более широким развитием шельфа, особенно в районе Ньюфаундленда и у юго-восточных берегов Южной Америки, а также в Бискайском заливе, Северном море и в районе Британских островов. Для Атлантики характерно также большое количество материковых островов и островных архипелагов, относительно недавно потерявших связь с континентами (Ньюфаундленд, Антильские, Фолклендские, Британские и др.). Острова вулканического происхождения (Канарские, Азорские, Св. Елены и др.) по сравнению с Тихим океаном немногочисленны.Наиболее сильно расчленены берега Атлантического океана к северу от экватора. Там же, глубоко вдаваясь в сушу Северной Америки и Евразии, находятся наиболее значительные относящиеся к нему моря: Мексиканский залив (фактически полузамкнутое море между полуостровами Флорида и Юкатан и островом Куба), Карибское, Северное, Балтийское, а также межматериковое Средиземное море, соединенное проливами с Мраморным, Черным и Азовским внутренними морями. К северу от экватора у берегов Африки находится и широко открытый к океану обширный Гвинейский залив.