Только 5 срочно пожалуйста ответы !!!

Гость: Гость:

В предложении "девочка хорошо воспитана родителями" употребляется краткое причастие. То есть совершается действие.Имеется в виду,что родители хорошо воспитали девочку.В предложении девочка послушна и воспитанна использовано краткое прилагательное (полн.форма-воспитанная).В этом контексте говорится о самой девочке ,которая воспитанная и послушная.2)Аналогично и во втором предложении. Встреча выпускников была организована(кр.прич) в этом году. Встречу кто-то организовал,происходит действие.В предложении "эта ученица дисциплиниророванна и организованна " -краткие прилагательные ,образованный от полных форм слов "дисциплинированная" и "организованная". 3 ) тоже самое