Сообщение из 25 символов записано в 16-ю битной кодировке Unicodem Оцените информационный объем этого сообщения 1)-400байт 2)-50 байт 3)-200байт 4)-25байт

Информатика
Сообщение из 25 символов записано в 16-ю битной кодировке Unicodem Оцените информационный объем этого сообщения 1)-400байт 2)-50 байт 3)-200байт 4)-25байт
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем сообщения = 25*16 бит = 400 бит = 400/8 байт = 50 байт
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