Сообщение из 25 символов записано в 16-ю битной кодировке Unicodem Оцените информационный объем этого сообщения 1)-400байт 2)-50 байт 3)-200байт 4)-25байт

Информатика

Сообщение из 25 символов записано в 16-ю битной кодировке Unicodem Оцените информационный объем этого сообщения 1)-400байт 2)-50 байт 3)-200байт 4)-25байт

Автор: Гость