Сообщение на тему: "Как определить род, число и падеж имён прилагательных в предло??ении?". За доступное объяснение даю 20 баллов + "Спасибо" + Лучший ответ.

Русский язык
Сообщение на тему: "Как определить род, число и падеж имён прилагательных в предло??ении?". За доступное объяснение даю 20 баллов + "Спасибо" + Лучший ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Род, число и падеж имен прилагательных зависит от существительного, к которому относится прилагательное. Сначала определи падеж, род и число имени сущ, а потом перепиши это к прилагательному.
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