Сообщение на тему "Портрет музыки и живописи"

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считается, что портрет – самое бесспорное достижение нашей национальной школы, именно благодаря ему русская живопись достигла уровня европейской. XVIIIвек в России называют веком портрета. В жанре портрета писали лучшие русские художники: Ф.Рокотов, Д.Левицкий, О.Кипренский, К.Брюллов, И.Репин, М.Врубель и др.Благодаря «портретным гармониям» русского художника Федора Степановича Рокотова (1735-1808) образовался особый эмоциональный словарь для выражения впечатлений зрителя: «полумерцание, полугорение красок», «зыбкость, воздушность», «загадочность и таинственность», «вибрация света и цвета», «поэтическая хрупкость чувств», «затаенность душевных проявлений» и т.п.Кроме технических живописных новшеств, художник открывает новые возможности камерного, интимного портрета в выражении душевного мира человека, как главного критерия его достоинства. Нередко считают, что Рокотов наделял модели своей собственной одухотворенностью.