Сообщение на тему *Вирусы возбудители, переносчики заболеваний* Желательно крат??о, но подробно. И главное не надо определений!!! Дам 30 баллов
Биология
Сообщение на тему *Вирусы возбудители, переносчики заболеваний* Желательно крат??о, но подробно. И главное не надо определений!!! Дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вирус гриппа Грипп - одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний. В период эпидемии грипп составляет до 90% всех острых респираторных вирусных инфекций, а в межэпидемический период преобладают другие вирусы - возбудители ОРВИ (около 300 видов). Возбудитель гриппа впервые был выделен от человека в 1933 г. В. Смиттом, К. Эндрюсом и П. Лэйдлоу путем заражения белых хорьков.
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