Сообщение о гробнице Тутанхамона. Не короткое.

История
Сообщение о гробнице Тутанхамона. Не короткое.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надпись на стене гробницы Тутанхамона гласила: «Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мёртвого правителя!» Интересно, что на протяжении следующих десяти лет, смерть тринадцати участников археологических раскопок и девяти близко общающихся с ними людей не могла не привлечь внимания общественности, особенно – журналистов, которые смогли сделать из этого события настоящую сенсацию.
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