Сообщение о гробнице Тутанхамона. Не короткое.

Гость: Гость:

Надпись на стене гробницы Тутанхамона гласила: «Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мёртвого правителя!» Интересно, что на протяжении следующих десяти лет, смерть тринадцати участников археологических раскопок и девяти близко общающихся с ними людей не могла не привлечь внимания общественности, особенно – журналистов, которые смогли сделать из этого события настоящую сенсацию.