Сообщение о грожданской войнев1917 году

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Сообщение о грожданской войнев1917 году
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Началась в 1917 году закончилась примерно 1922\1923.Из граждан получились две"банды" красных и белых.Белые -богатые ,состоятельные люди у которых точно было оружие и они были за власть(ну за императора воевали короче ).Красные -обычные деревенские люди которые хотели чтобы кризис кончился из-за которого как раз таки и началась эта война.Во время этой войны истребили род Романовых-Самого императора ,его трех дочерей-Ольгу,Татьяну,Анастасию и Марию ,и его единственного сына Алексея,который болел тем что у него не сворачивалась  кровь(или как там пишется )
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