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Найдите значения выражений б) 1 3/11-27/44•4/9
Математика
Найдите значения выражений б) 1 3/11-27/44•4/9
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Гость:
= 14/11 - 3/11 = 11/11 = 1
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