Разобрать глаголы неопределённой формы по составу. кусать. ходить, шутить,прыгнуть,сверкать,взмахнуть,смотреть,любить,срезать,делать.
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Разобрать глаголы неопределённой формы по составу. кусать. ходить, шутить,прыгнуть,сверкать,взмахнуть,смотреть,любить,срезать,делать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончания: ать, ить, уть, еть. а остальное что ДО этиз окончаний, это корни
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