Афанасий купил 8 тетрадей в клетку и заплатил 56 рублей, а Лена купила 6 тетрадей в л??нейку и заплатила 48 руб. на сколько руб тетрадь в линейку дороже тетради в клетку?
Математика
Афанасий купил 8 тетрадей в клетку и заплатил 56 рублей, а Лена купила 6 тетрадей в л??нейку и заплатила 48 руб. на сколько руб тетрадь в линейку дороже тетради в клетку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)56/8=7 руб. - стоит 1 тетрадь в клетку 2)48/6=8 руб. - стоит 1 тетрадь в линейку 3)8-7=1 руб. Ответ: на 1 рубль дороже стоит тетрадь в линейку
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