Афанасий купил 8 тетрадей в клетку и заплатил 56 рублей, а Лена купила 6 тетрадей в л??нейку и заплатила 48 руб. на сколько руб тетрадь в линейку дороже тетради в клетку?

Математика

Афанасий купил 8 тетрадей в клетку и заплатил 56 рублей, а Лена купила 6 тетрадей в л??нейку и заплатила 48 руб. на сколько руб тетрадь в линейку дороже тетради в клетку?

Автор: Гость