Напишите план текста Л.Пантелеева "Честное слово" 10ч.

Гость: Гость:

1. Вступление. 2. Своё мнение о рассказе. "Мне кажется..." 3. Мнение со стороны. Что о произведении думает сам автор. 4. Возможны ли сейчас действия произходившие в произведении. 5-6-7. О самом произведении, что там происходит, в трёх частях, разделенно на подтемы. 8. Подитоживание. 9. Заключение. "Таким образом..." С десятым не знаю, извините.)