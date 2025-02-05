Решите пожалуйста задачу: В куске было 10 целых 3/4 м материи. На платья израсходавали 8 целых 1/2 м. Сколько метров материи осталось в куске? Обязательно пооблагадарю вас за решение!

Математика

Решите пожалуйста задачу: В куске было 10 целых 3/4 м материи. На платья израсходавали 8 целых 1/2 м. Сколько метров материи осталось в куске? Обязательно пооблагадарю вас за решение!

Автор: Гость