Помогите пожалуста сколька ног у льва
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Помогите пожалуста сколька ног у льва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если лев не инвалид, то ЧЕТЫРЕ.
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