Решите уравнение: 4(5х+2)=10(2х-3)+15 2(7х-7)=7(2х-3)+7
Математика
Решите уравнение: 4(5х+2)=10(2х-3)+15 2(7х-7)=7(2х-3)+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*(5*x+2) = 10*(2*x-3)+152*(7*x-7)4*5*x+4*2 = 10*(2*x-3)+152*(7*x-7)4*5*x+4*2 = 10*2*x-10*3+152*7*x-152*78 + 20*x = -1094 + 1084*x20*x = 1084*x - 1102-1064*x = -1102x = -1102 / (-1064)x = 29/28
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