Помогите номер 2 4 класс англ яз

Английский язык
Помогите номер 2 4 класс англ яз
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Гость:
Это Барашкова-Грамматика
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