Помогите с упражнением. Тема: Глагол как часть речи. 5 класс. 603. В чем сходство и различия между выделенными глаголом и существительным? ШУМИТ тростинка малая, ШУМИТ высокий клен... ШУМЯТ они по-новому, По-новому, весе...
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Помогите с упражнением. Тема: Глагол как часть речи. 5 класс. 603. В чем сходство и различия между выделенными глаголом и существительным? ШУМИТ тростинка малая, ШУМИТ высокий клен... ШУМЯТ они по-новому, По-новому, весеннему... Идет-гудет Зеленый ШУМ, Зеленый ШУМ, весенний шум. ( Н. Некрасов.) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство в том, что они образованы от одного слова, однокоренные. Различие - это всё же разные части речи, да и окончания они имеют разные.
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