Участок цепи состоит из двух резисторов сопративлением R=20 ОМ и R =40Ом, соединённых параллельно. Нарисуй схему этого участка цепи и определите его сопративлением

Физика
Участок цепи состоит из двух резисторов сопративлением R=20 ОМ и R =40Ом, соединённых параллельно. Нарисуй схему этого участка цепи и определите его сопративлением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление равно R1*R2/R1+R2 400*20/400+20=19.0476 Схему сам
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