Участок цепи состоит из двух резисторов сопративлением R=20 ОМ и R =40Ом, соединённых параллельно. Нарисуй схему этого участка цепи и определите его сопративлением

Физика

Участок цепи состоит из двух резисторов сопративлением R=20 ОМ и R =40Ом, соединённых параллельно. Нарисуй схему этого участка цепи и определите его сопративлением

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