Расскажите об особенностях поэтической речи и стихотворных размерах

Гость: Гость:

Стих — строка в стихотворном произведении.Строфа(от греческого букв, поворот) — в стихосложении — группа стихов, объединенных каким-либо формальным признаком, периодически повторяющимся из строфы в строфу. Длина строфы обычно невелика — от 2-х до 16-ти стихов, редко больше. Простейшие строфы — четверостишия и двустишия, которые могут образовывать и более сложную строфу (напр. 3 четверостишия и двустишие, как в онегинской строфе).РифмовкаРифмы бывают мужские (когда ударение падает на последний слог в строке) и женские «когда последний слог в строке безударный).Есть несколько типов расположения рифмующихся строк в строфе.1. Парная рифмовка — в двустишиях, когда рифмующиеся строки идут одна за другой. Схема — АА.2. Перекрестная рифмовка — в четверостишии, когда 1-я строка рифмуется с 3-й, а 2-я с 4-й. Схема — АБАБ.3. Кольцевая — в четверостишиях, когда 1-я строка рифмуется с 4-й, а 2-я с 3-й. Схема АББА.Стопа— повторяющееся сочетание метрически сильного места и метрически слабого места стихотворной речи. В силлабо-тонической системе стихосложения слабое место соответствует безударному, а сильное — ударному слогу. Стопа является метрической основой стиха, по ней определяется стихотворный размер.Двусложные размерыВ двусложных размерах стопа состоит из двух слогов — одного ударного и одного безударного. Размер, в котором ударение приходится на первый слог, называется хореем. Напр.: «Мчатся тучи, вьются тучи...» — Пушкин. Или «Выхожу один я на дорогу...» — Лермонтов.Ямб — двусложный размер с ударением на втором слоге. Напр. «Я вас; любил, любовь еще, быть может...» — Пушкин.Или «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» — Пушкин.Пиррихий — условное название пропуска схемного ударения в хореических и ямбических размерах. Напр. «Три девицы под окном» Пушкин.(трехстопный хорей с пиррихием на месте первой стопы).Или «И лучше выдумать не мог» — Пушкин.(четырехстопный ямб с пиррихием на месте третьей стопы).Спондей— условное название сверхсистемного ударения в стопе хорея или ямба. Напр.: «Швед, русский, колет, рубит, режет» — Лермонтов.Трехсложные стихотворные размерыСостоят из одного ударного и двух безударных слогов.Дактиль (от греческого букв, палец) — трехсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге. Напр. «В полном разгаре страда деревенская...» — Некрасов.(четырехстопный дактиль)Амфибрахий (от греческого букв, с двух сторон краткий) — трехсложный метр с ударением на втором слоге. Напр.: «Гляжу, как безумный, на черную шаль...» — Пушкин.(четырехстопный амфибрахий).Анапест (от греческого — обратный дактилю, буквально — отраженный назад) — трехсложный метр с ударением на третьем слоге. Напр.: «Что ты жадно глядишь на дорогу...» — Некрасов.(трехстопный анапест)Аллитерация — повторение согласных звуков, преимущественно в начале слов. Является мощным художественно-изобразительным средством. Напр.: «Пора, перо покоя просит...» — Пушкин. Звукоподражательная аллитерация: в басне Сумарокова лягушки говорят: «О как, о как, нам к вам, к вам, боги, не гласить?..»В древнескандинавской и древнегерманской поэзии получил распространение так называемый «аллитерационный стих», где в каждой строке по меньшей мере 2 или 3 слова должны были начинаться одним звуком.Ассонанс— повторение гласных звуков, преимущественно ударных, в стихотворной строке. Также является изобразительным средством, составляет основу так называемых «неточных рифм», в которых совпадает ударный гласный и не совпадает согласный: рука — стена — удар — взмах и т. д.Был широко распространен в средневековой романской поэзии («Песнь о Роланде»).Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Особенности поэтической речи и стихосложения. И в закладках появилось готовое сочинение.