Существует ли треугольник стороны которого 1 см
Геометрия
Существует ли треугольник стороны которого 1 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно существует. Если у него все стороны равны 1 см, то он равносторонний. А как известно у равносторонних треугольников углы всегда равны по 60°
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