Найдите слово с ударением на втором слоге магазин документ щавель сантиметр

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Найдите слово с ударением на втором слоге магазин документ щавель сантиметр
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово ЩАВЕЛЬ с ударением на втором слоге
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