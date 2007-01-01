Сообщение о международном конкурсе

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Международный конкурс вокалистов имени Зары Долухановой («Янтарный соловей») – единственный в России конкурс с программой, полностью составленной только из произведений камерного вокального репертуара: романсы, вокальные циклы. С 1992 года «камерный» раздел конкурса вокалистов имени М. Глинки был преобразован в самостоятельный конкурс, который, освященный благословением самой И. К. Архиповой, «живет» уже много лет, каждые два года называя новые имена «мейстерзингеров» - именно мастеров, а не счастливых избранников природы, щедро одаренных голосом. Отличительные особенности конкурса: высокий профессиональный уровень жюри, высокая сложность программы и высокий призовой фонд. И самое главное, что каждый раз отмечают и пресса, и участники: предельно объективное судейство. В разные годы состав жюри конкурса украшали З. Долуханова, В. Гаврилин, В. Норейка, Б. Руденко, М. Биешу, Л. Сметанников, М. Пальм и многие другие звезды мировой сцены. Конкурс «Янтарный соловей» - это не только соревнование молодых певцов в мастерстве, но и настоящая лаборатория камерного исполнительства. Традиционно здесь проводятся мастер-классы членов жюри – ведущих мастеров сцены и профессоров учебных заведений разных стран, концертные выступления членов жюри, лекции и доклады по вопросам вокальной методики. Конкурс «Янтарный соловей» позволяет определить уровень развития камерного вокального жанра в разных странах и отдельных учебных заведениях, популяризирует этот жанр, возвращает музыкальному миру многие имена незаслуженно забытых композиторов прошлого и знакомит с творчеством современных авторов. В списке победителей конкурса - певцы из России, Финляндии, Франции, Австралии, США, Литвы, Японии, Украины и других стран, которые работают на лучших мировых сценах (Мариинский театр, ГАБТ России, Парижская опера, Хельсинская опера, Московская государственная филармония, Новосибирский оперный и др.) С 2007 года конкурс носит имя выдающейся певицы современности Зары Александровны Долухановой. С этого же года он стал проводиться по двум номинациям. Помимо профессиональных певцов и студентов ВУЗов, в конкурсе теперь могут принимать участие учащиеся средних музыкальных учебных заведений.