Сообщение о Петре 1.

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Ранние годыРодился Петр Первый 30 мая (9 июня) 1672 года в Москве. В биографии Петра 1 важно отметить, что он был младшим сыном царя Алексея Михайловича от второго брака с царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной. С одного года воспитывался няньками. А после смерти отца, в возрасте четырех лет, опекуном Петра стал его сводный брат и новый царь Фёдор Алексеевич.С возраста 5 лет маленького Петра начали обучать азбуке. Уроки ему давал дьяк Н. М. Зотов. Однако образование будущий царь получил слабое и не отличался грамотностью.Приход к властиВ 1682 году, после смерти Фёдора Алексеевича, 10-летний Петр и его брат Иван были провозглашены царями. Но фактически управление взяла на себя их старшая сестра — царевна Софья Алексеевна. В это время Петр и его мать вынуждены были отдалиться от двора и переехать в село Преображенское. Здесь у Петра 1 возникает интерес к военной деятельности, он создает «потешные» полки, которые стали впоследствии основой русской армии. Увлекается огнестрельным делом, кораблестроением. Много времени проводит в Немецкой слободе, становится поклонником европейской жизни, заводит друзей.В 1689 году Софья была отстранена от престола, и власть перешла к Петру I, а управление страной доверено его матери и дяде Л. К. Нарышкину.Правление царяПетр продолжил войну с Крымом, взял крепость Азова. Дальнейшие действия Петра I были направлены на создание мощного флота. Внешняя политика Петра I того времени была сосредоточена на поиске союзников в войне с Османской империей. С такой целью Петр отправился в Европу.В это время деятельность Петра I заключалась только в создании политических союзов. Он изучает кораблестроение, устройство, культуру других стран. Вернулся в Россию после известия о стрелецком мятеже. В результате путешествия захотел изменить Россию, для чего было сделано несколько нововведений. Например, введено летоисчисление по юлианскому календарю.Для развития торговли требовался выход к Балтийскому морю. Так что следующим этапом правления Петра I стала война со Швецией. Заключив мир с Турцией, захватил крепость Нотебург, Ниеншанц. В мае 1703 года было начато строительство Санкт-Петербурга. В следующем году – взяты Нарва, Дерпт. В июне 1709 года в Полтавской битве Швеция была разгромлена. Вскоре после смерти Карла XII был заключен мир между Россией и Швецией. К России присоединились новые земли, был получен выход в Балтийское море.Реформирование РоссииВ октябре 1721 года в биографии Петра Великого был принят титул императора.Также за время его правления была присоединена Камчатка, завоеван берег Каспийского моря.Военную реформу Петр I проводил несколько раз. В основном она касалась сбора денег для содержания армии, флота. Проводилась она, кратко говоря, насильственно.Дальнейшие же реформы Петра I ускорили технико-экономическое развитие России. Он провел церковную реформу, финансовую, преобразования в промышленности, культуре, торговле. В образовании также им были проведены ряд реформ, направленные на массовое просвещение: открыты множество школ для детей и первая в России гимназия(1705).Смерть и наследиеПеред смертью Петр I сильно болел, но продолжал править государством. Умер Петр Великий 28 января (8 февраля) 1725 года от воспаления мочевого пузыря. Престол перешел к его жене — императрице Екатерине I.Сильная личность Петра I, который стремился изменить не только государство, но и людей, сыграла важнейшую роль в истории России.Именем Великого императора после его смерти были названы города.Памятники Петру I возведены не только в России, а также во многих европейских странах. Один из самых известных – Медный всадник в Санкт-Петербурге.