Сообщение о поэтах и исполнителях романса

Гость: Гость:

Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» — эпическое повествование о славном героическом прошлом украинского казачества, его борьбе против польской шляхты. Это грустная история о Тарасе Бульбе, его сыновьях Остапе и Андрие, о многих других казаках, покинувших свои родные дома и создавших Запорожскую Сечь — мощный военный лагерь. У Тараса Бульбы было два сына. Главное для отца — чтобы сыновья храбро воевали, всегда защищали свою честь, стояли за веру Христову, а если иначе — то пусть хоть пропадут! Старший сын воплощает продолжение героических традиций, народный, национальный путь непримиримой борьбы за свободу и независимость Украины, а младший выражает антинациональную тенденцию к сближению с феодальной Польшей. Ситуация, изображенная Гоголем, соответствовала исторической истине. Судьба Остапа отражала тот факт, что феодально-королевская Речь Посполитая несла порабощение украинскому народу, подавляя его борьбу превосходящей воинской силой. Остап, как и отец, прямодушно и беззаветно любит родину, свято хранит верность казацкому братству, общественному долгу. Выглядит Остап грозно и мужественно, в нем чувствуется внутренняя сила. Ему — суровому, мужественному и несгибаемому воину, «казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знанье вершить ратные дела» . Остап всегда был хладнокровен и никогда не терялся. В свои двадцать два года он мог предвидеть и соразмерить опасность, чтобы потом лучше преодолеть ее. В Остапе заметны черты будущего вожака. Автор сравнивает Остапа с великаном, потому что великаны, богатыри всегда были защитниками родной земли. Величие души Остапа — в верности запорожским идеалам: погибнуть за родную отчизну. Андрий по своему душевному складу индивидуалист и эгоист. Он отличался изнеженностью, страстностью, пылкостью чувств, преобладающих над рассудком. Черты лица Андрия — юношески нежные, мягкие. «Андрий… не знал, что значит обдумывать… или измерять свои или чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве… » Это был вспыльчивый юноша, он делал то, чего никогда бы не сделал хладнокровный и разумный Остап, и творил в битве чудеса. Увлечение красотой, изяществом речи, образованностью воеводской дочери, мишурным блеском польской аристократической культуры ведет его к разрыву с традициями своего народа, к измене отечеству. Писатель не скрыл искренности и глубины любви Андрия к польской панне, но не оправдал, а обвинил его и показал, что, отдав предпочтение чувству любви перед гражданскими обязанностями, он не сумел подняться выше уровня обыкновенного человека. Ради личных чувств он способен отказаться от отца, товарищей и родины. Гоголь сопоставляет братьев, показывая их четко, подчеркивая героическое служение общему благу в одном брате и индивидуализм в другом. В образе Остапа Гоголь воплотил отвагу, силу и мужество, любовь к родине и свободе, ненависть к врагу — лучшие качества, присущие самоотверженному защитнику родной земли. Образ же Андрия резко обособлен в повести. Он противопоставлен народному характеру, и его позорная смерть является необходимым нравственным возмездием за предательство, измену общенародному делу.