Сообщение про любую выдающуюся личность и почему он выдающийся
Обществознание
Сообщение про любую выдающуюся личность и почему он выдающийся
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Гость:
Уинстон Черчиль - одна из легендарных личностях в Великобритании. Отличний политик и военный. Был одним из решающих личностях во второй мировой. Он был писателем, автором книг и художником
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