Сообщение,записанное буквами из 32 симовольного алфавита ,содержит 130 символов.Какой обьём информации оно несет?

Информатика
Сообщение,записанное буквами из 32 симовольного алфавита ,содержит 130 символов.Какой обьём информации оно несет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32=2⁵, поэтому для кодирования одного символа достаточно 5 бит, а для 130 символов - 130×5=650 бит.
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