SOS мне нужна помощь!!! Я не поняла просто!!!!!
Математика
SOS мне нужна помощь!!! Я не поняла просто!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/8+2 1/4=3/8+9/4=3/8+18/8=21/8=2 5/8 1/4+3 1/6=1/4+19/6=3/12+38/12=41/12=3 9/12=3 3/4 5 2/15+3 2/9=77/15+29/9=231/45+140/45=371/45=8 11/45 2 4/9+1/6=22/9+1/6=44/18+3/18=47/18=2 11/18 1 3/5+10 1/4=8/5+41/4=32/20+205/20=237/20=10 17/20 4 1/4+2/9=17/4+2/9=68/27+6/27=74/27=2 20/27
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