Найдите значение выражения 11 пятнадцатых умножить на 25 33 плюс одна целая три четв??ртых и еще 13 целых 1 шестнадцатых минус две третьих умножить на 7 двенадцатых

Математика

Найдите значение выражения 11 пятнадцатых умножить на 25 33 плюс одна целая три четв??ртых и еще 13 целых 1 шестнадцатых минус две третьих умножить на 7 двенадцатых

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