Составьте предложения с наречиями: торопливо, ласково, однажды, вдоль, всегда
Русский язык
Составьте предложения с наречиями: торопливо, ласково, однажды, вдоль, всегда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я торопливо шла в школу. мама ласково поцеловала меня. Вдоль берега распустились кувшинки. Я всегда стараюсь выполнять домашнее задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Употребите соответствующие структуры: there is, there are. Предложения переведите. 1... ... children and a dog in the yard. 2... ... some ju...
Математика
Математика