Составьте предложения с наречиями: торопливо, ласково, однажды, вдоль, всегда

Русский язык
Составьте предложения с наречиями: торопливо, ласково, однажды, вдоль, всегда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я торопливо шла в школу. мама ласково поцеловала меня. Вдоль берега распустились кувшинки. Я всегда стараюсь выполнять домашнее задание  
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