Сочинение на тему ,, Проказы Весны. ,, Заранее спасибо!
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Сочинение на тему ,, Проказы Весны. ,, Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна, прекрасное время года! Всё вокруг расцветает и распускается. Цветы начинают благоухать, речки начинают журчать, соловьи запели свои песни... Появились первые подснежники. В лесах проснулись животные. На деревьях появились первые почки. Люди стали чаще выходить на улицу, дети всё чаще и чаще начали играть в подвижные игры. Вся природа начала пробуждаться!
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