Какое здание вы хотите открыть в своём городе? Опишите что именно хотите (я хочу Океанариум),что это за место,какая от него польза,зачем он нужен людям и т.д Даю 50 баллов!

Обществознание

Какое здание вы хотите открыть в своём городе? Опишите что именно хотите (я хочу Океанариум),что это за место,какая от него польза,зачем он нужен людям и т.д Даю 50 баллов!

Автор: Гость