Какое здание вы хотите открыть в своём городе? Опишите что именно хотите (я хочу Океанариум),что это за место,какая от него польза,зачем он нужен людям и т.д Даю 50 баллов!
Обществознание
Какое здание вы хотите открыть в своём городе? Опишите что именно хотите (я хочу Океанариум),что это за место,какая от него польза,зачем он нужен людям и т.д Даю 50 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кафе в красивом месте там где красиво нужен чтобы люди отдыхали питались любовались красивыми местами и тд
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