Как это решить это выражение
Алгебра
Как это решить это выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18*5)/(35*6) сокращаем =(18/6)*(5/35)=(3/7)
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