Составте по одному предложению к каждому слову : багурман, бастион, балагур, бакал??вр, бархан, аффект, эффект ПЛИЗЗ
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Составте по одному предложению к каждому слову : багурман, бастион, балагур, бакал??вр, бархан, аффект, эффект ПЛИЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коперник Создал гелеоцентрическую систему "о вращении небесных тел ". он пришёл к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвижным центром Вселенной. Главное и почти единственное сочинение Коперника, плод более чем 40-летней его работы, — «О вращении небесных сфер» Сочинение издано в Нюрнберге в 1543 году; оно печаталось под наблюдением лучшего ученика Коперника, Ретика. Бруно-Бруно высказывал ряд догадок, опередивших эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическимиоткрытиями: о том, что звёзды — это далёкие солнца, о существовании неизвестных в его время планет в пределах нашей Солнечной системы, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу. галилей-Он первым использовалтелескоп для наблюдения небесных тел[3] и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фу
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