Что делает каждая часть растения: Околоцветник,чашелистик,семезачаток,завязь,рыльце,столбик,пыльник,цветоложе,цветоножка,венчик,пестик и тычинка
Биология
Что делает каждая часть растения: Околоцветник,чашелистик,семезачаток,завязь,рыльце,столбик,пыльник,цветоложе,цветоножка,венчик,пестик и тычинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветоножка расширяться в цветоложе, в цветоложе формируется остальные части цветка. Венчики и чашелистики образуют околоцветник. Околоцветник защищает внутренние части цветка. Главные части цветка - это пестик и тычинка. Пестик состоит из рыльце, узкого столбика и завязи, а тычинка из пыльника и тычиночной нити. В пыльнике образуется пыльца. Из стенок завязи образуется плод, из семязачатки семя.
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