По заданию учителя дети подобрали проверочные слова: поле , нос, щёки, перья,письма
Русский язык
По заданию учителя дети подобрали проверочные слова: поле , нос, щёки, перья,письма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поля-поле носы-нос щека-щёки перо-перья письмо-письма
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