По заданию учителя дети подобрали проверочные слова: поле , нос, щёки, перья,письма

Русский язык
По заданию учителя дети подобрали проверочные слова: поле , нос, щёки, перья,письма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поля-поле носы-нос щека-щёки перо-перья письмо-письма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Какие существуют очаги электроопасности? 2. Почему опасно работать с неисправн??ми электрическими приборами? 3. Можно ли наливать воду в эле...
Ответить
Литература
Сочинение "Кто такие футлярные люди"
Ответить
Математика
Даны числа: 361, 444, 5022, 804, 600, 5625, 1540. Выпишите числа,которые: а) Делятся на 3; б) Делятся на 9; в) Не делятся ни на 3, ни на 9; ...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста !! Log x 3= 0,25
Ответить
Русский язык
1. Замените словосочетание "ответил небрежно", построенное на основе примыкания, с??нонимичным словосочетанием со связью управление. 2. Выпишите ...
Ответить