Помогите пожалуйста !! Log x 3= 0,25
Алгебра
Помогите пожалуйста !! Log x 3= 0,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем, x нужно возвести в степень 0,25 и получить 3. 0,25 можно представить как 1/4. Тоесть х^(1/4) = 3 отсюда х=81
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