1. Какие существуют очаги электроопасности? 2. Почему опасно работать с неисправн??ми электрическими приборами? 3. Можно ли наливать воду в электрический чайник включённый в сеть?
Физика
1. Какие существуют очаги электроопасности? 2. Почему опасно работать с неисправн??ми электрическими приборами? 3. Можно ли наливать воду в электрический чайник включённый в сеть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.при работе с не исправным инструментом можно получить травму!поэтому инструмент нужно заменить
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