1. Какие существуют очаги электроопасности? 2. Почему опасно работать с неисправн??ми электрическими приборами? 3. Можно ли наливать воду в электрический чайник включённый в сеть?

Физика

1. Какие существуют очаги электроопасности? 2. Почему опасно работать с неисправн??ми электрическими приборами? 3. Можно ли наливать воду в электрический чайник включённый в сеть?

Автор: Гость