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Сочинение "Кто такие футлярные люди"Футлярные люди-это люди, отгороженные от живой жизни, запертые в своём "футлярном" мире, кажущегося им лучше реального, ограниченные рядом правил, человек, проживающий нормами, не принимая что-то новое в свою жизнь, боясь изменить её. Если человек боится совершать что-то для изменения своей жизни, боится рисковать. боится будущего, то вряд ли жизнь изменится сама собой и эта боязнь , и эта несмелость человека обрамляет его, он начинает жить в футляре, где все идёт по кругу. Даже из рассказа "Крыжовник" мы видим, что мечта способна обрамлять человека. Она способна превратить жизнь человека в футляр, если он будет зависеть от неё. В таком случае человек живёт только ради мечты, и мечта это понимает, и она всё поглощает и поглощает человека из окружающего мира. Слово "футляр" вызывает у нас представление о плотно закрытом предмете, где нет щели для проникновения воздуха, такое впечатление, что и жизнь в нем невозможна, однако, футлярному человеку живётся там хорошо и удобно, находясь в своём собственном мире. Человек в футляре нам представляется человеком, закрывающимся от жизни и переживаний по причинам известным только ему, поэтому он так тщательно себя "впихивает в коробочку".