Помогите решить задачу 3 класса по математике. Машина шла 3 ч со скоростью 60км/ч, а затем 2ч со скоростью 80км/ч. После этого осталось проехать 90км. Какова длина пути?
Математика
Помогите решить задачу 3 класса по математике. Машина шла 3 ч со скоростью 60км/ч, а затем 2ч со скоростью 80км/ч. После этого осталось проехать 90км. Какова длина пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3×60=180(км) проехала машина за 3 часа 2)2×80=160(км) проехала машина за 2 часа. 3)180+160+90=430(км) длинна пути
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