Помогите решить задачу 3 класса по математике. Машина шла 3 ч со скоростью 60км/ч, а затем 2ч со скоростью 80км/ч. После этого осталось проехать 90км. Какова длина пути?

Математика

Помогите решить задачу 3 класса по математике. Машина шла 3 ч со скоростью 60км/ч, а затем 2ч со скоростью 80км/ч. После этого осталось проехать 90км. Какова длина пути?

Автор: Гость