Рассмотрите предложенных вам животных:рака, таракана,рыбку Гурами, кролика. Отметьте как используемые антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы

Биология

Рассмотрите предложенных вам животных:рака, таракана,рыбку Гурами, кролика. Отметьте как используемые антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы

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