Рассмотрите предложенных вам животных:рака, таракана,рыбку Гурами, кролика. Отметьте как используемые антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы
Биология
Рассмотрите предложенных вам животных:рака, таракана,рыбку Гурами, кролика. Отметьте как используемые антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти органы используются в качестве улавливания определённых колебаний, волн, звуков.
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