Сочинение по картине И.Я.Билибина Гвидон и Царица

Гость: Гость:

На картине Васнецова изображён момент, где царевич Гвидон и его мать видят удивительный город, Билибин изобразил его с особой теплотой. Город похож на расписной пряник, а место, где сидят царица и царевич, всё изукрашено цветами, как райский сад. Вот открыл царевич очи; Отрясая грезы ночи И дивясь, перед собой Видит город он большой, Стены с частыми зубцами, И за белыми стенами Блещут маковки церквей И святых монастырей. Он скорей царицу будит; Та как ахнет!.. «То ли будет?» ну я вот так написала