1) 1+(-2)+3(-4)+5+(-6)= 2) a+35 при a=-50,-35,-18,0,15,35; далее писать как в тетради надо писать:)P.S к пе??вому тоже относится))) 3) a)-256+181; в)725-831; д)-206+(-456); Спасибо тем людм которые мне помогли всем я пос...
Математика
1) 1+(-2)+3(-4)+5+(-6)= 2) a+35 при a=-50,-35,-18,0,15,35; далее писать как в тетради надо писать:)P.S к пе??вому тоже относится))) 3) a)-256+181; в)725-831; д)-206+(-456); Спасибо тем людм которые мне помогли всем я посталю оценку в 5 звезд и спасибо!!!25баллов)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =1-2+3-4+5-6=-3 2) -50+35=-15 -35+35=0 -18+35=17 0+35=35 15+35=50 35+35=70 3) а) =-75 в) =-106 д) =-662
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