1) 1+(-2)+3(-4)+5+(-6)= 2) a+35 при a=-50,-35,-18,0,15,35; далее писать как в тетради надо писать:)P.S к пе??вому тоже относится))) 3) a)-256+181; в)725-831; д)-206+(-456); Спасибо тем людм которые мне помогли всем я пос...

Математика

1) 1+(-2)+3(-4)+5+(-6)= 2) a+35 при a=-50,-35,-18,0,15,35; далее писать как в тетради надо писать:)P.S к пе??вому тоже относится))) 3) a)-256+181; в)725-831; д)-206+(-456); Спасибо тем людм которые мне помогли всем я посталю оценку в 5 звезд и спасибо!!!25баллов)))

Автор: Гость