По каким признакам мы узнаём однородные члены?
Русский язык
По каким признакам мы узнаём однородные члены?
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Гость:
Они отвечают на один и тот же вопрос и связан с одним и тем же словом соединяются интонацией и сочинительными союзами
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