Найдите сторону квадрата, если его площадь которого равна 0.01м²
Математика
Найдите сторону квадрата, если его площадь которого равна 0.01м²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата= квадрату его стороны: x^2=0.01 x=0.1м
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