Назовите особенности скелета птиц по сравнению со скелетом рептилий сделайте вывод

Биология
Назовите особенности скелета птиц по сравнению со скелетом рептилий сделайте вывод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скелете птиц выражены черты к полёту. Потому что скелет  птицы   одновременно  прочный и легкий так как трубчатые кости наполнены воздухом. А у рептилий позвоночник объединяет 4 отдела :  пояснично -грудной,  крестцовый и хвостовой. Тела позвонков с переде  вогнутые , а сзади выпуклые - процельные  позвонки  Вывод сам сделаешь а то я спешу

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