Назовите особенности скелета птиц по сравнению со скелетом рептилий сделайте вывод
Биология
Назовите особенности скелета птиц по сравнению со скелетом рептилий сделайте вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скелете птиц выражены черты к полёту. Потому что скелет птицы одновременно прочный и легкий так как трубчатые кости наполнены воздухом. А у рептилий позвоночник объединяет 4 отдела : пояснично -грудной, крестцовый и хвостовой. Тела позвонков с переде вогнутые , а сзади выпуклые - процельные позвонки Вывод сам сделаешь а то я спешу
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