Назовите особенности скелета птиц по сравнению со скелетом рептилий сделайте вывод

Гость: Гость:

В скелете птиц выражены черты к полёту. Потому что скелет птицы одновременно прочный и легкий так как трубчатые кости наполнены воздухом. А у рептилий позвоночник объединяет 4 отдела : пояснично -грудной, крестцовый и хвостовой. Тела позвонков с переде вогнутые , а сзади выпуклые - процельные позвонки Вывод сам сделаешь а то я спешу