В два одинаковых банках помещается7 л.воды.сколько литров воды поместится в 4 таки?? банках? В 6 таких банках? В 8 таких банках?в 20 таких банках

Математика
В два одинаковых банках помещается7 л.воды.сколько литров воды поместится в 4 таки?? банках? В 6 таких банках? В 8 таких банках?в 20 таких банках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной банке 7:2 то есть 3,5л. В 4=14л.в 8 28л.в 20 70л.
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