В два одинаковых банках помещается7 л.воды.сколько литров воды поместится в 4 таки?? банках? В 6 таких банках? В 8 таких банках?в 20 таких банках

Математика

В два одинаковых банках помещается7 л.воды.сколько литров воды поместится в 4 таки?? банках? В 6 таких банках? В 8 таких банках?в 20 таких банках

Автор: Гость