Что такое причастный оборот

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Что такое причастный оборот
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Автор: Гость
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Гость:
Это причастие с зависимыми словами
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