Что такое причастный оборот
Русский язык
Что такое причастный оборот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это причастие с зависимыми словами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каким способом происходит теплопередача в жидкостях ? А) теплопроводность В) конвекция С) все варианты Д) излучение
Математика
Обществознание
Английский язык
Use reported speech in the sentences Nick said:"I will have to find true information". Kate said:"Famous people can prevent conflicts". Mothe...
Математика