ПОМОГИТЕ!!!!! Признаки подобия треугольников
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!!! Признаки подобия треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача #3 Рассмотрим треуг. AEF и труг. MCK в них 1.) угол AEF = углу MKC (как накрест лежащие углы) 2.) угол AFE = углу KMC (как вертикальные углы) Значит труг. AEF подобен труг. MCK Задача #2 Рассмотрим треуг. ABC и треуг. ADE в них: 1.) угол ABC = углу ADE (как соответсвенные углы , образованные при пересечение параллельных прямых BC и AD, секущей АD) 2.) угол ACB = углу AED (как соответсвенные углы образованные при пересечение параллельных прямых BC и AD, секкщей АЕ Значит треуг. ABC подобен треуг. ADE. Мой совет, учи геометрию, эказмены сдавать надо будет))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Решите задачу с помощью уравнения В 3 классах 71 ученик . В первом классе учащихся на 4 человека больше чем во втором и на 3 человека меньше чем...
Алгебра