ПОМОГИТЕ!!!!! Признаки подобия треугольников

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Задача #3 Рассмотрим треуг. AEF и труг. MCK в них 1.) угол AEF = углу MKC (как накрест лежащие углы) 2.) угол AFE = углу KMC (как вертикальные углы) Значит труг. AEF подобен труг. MCK Задача #2 Рассмотрим треуг. ABC и треуг. ADE в них: 1.) угол ABC = углу ADE (как соответсвенные углы , образованные при пересечение параллельных прямых BC и AD, секущей АD) 2.) угол ACB = углу AED (как соответсвенные углы образованные при пересечение параллельных прямых BC и AD, секкщей АЕ Значит треуг. ABC подобен треуг. ADE. Мой совет, учи геометрию, эказмены сдавать надо будет))