SOS. Ребята очень срочно! !!

Математика
SOS. Ребята очень срочно! !!
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Автор: Гость
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Гость:
1- верно 3-неверно 4- верно но я не точно знаю
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